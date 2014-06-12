В КГГА рассказали, когда закончат благоустройство территории развязки на Почтовой площади

Благоустройство территории развязки на Почтовой площади обещают закончить в августе / Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений».

Так, дорожники завершат прокладку инженерных сетей, осуществят укладку верхнего слоя асфальтобетона, обустроят разделительную полосу на ул. Набережно-Крещатицкой, завершат покраску тоннеля, а также обустройство подсветки и декоративного освещения, нанесут разметку на Набережном шоссе, ул. Набережно-Крещатицкой, Боричев ток, Владимирский спуск. Кроме того, будет завершено благоустройство набережной от церкви св. Николая до колонны Магдебургского права.

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Также отмечается, что работы на Почтовой площади продолжаются. Там выполняются работы по торкретированию колонн тоннеля, укладке бутового камня подпорных стен. Также начались подготовительные работы для заключения верхнего слоя асфальтобетона, заказаны шумопоглощающие панели для тоннеля, продолжаются работы по обустройству декоративного освещения.

Как сообщал УНИАН, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности.

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В августе 2013 было открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Конча-Заспы. С 9 августа движение транспорта через эту часть тоннелю происходило в двух направлениях. В обоих направлениях было организовано двухполосное движение.

30 декабря прошлого года на Почтовой площади была открыта вторая часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую.

В марте 2014 г. председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко пообещал, что в этом году реконструкция Почтовой площади будет завершена, несмотря на дефицитный бюджет столицы и необходимость финансирования и восстановления города после протестных акций.

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Справка УНИАН. После завершения реконструкции пропускная способность развязки на Почтовой площади увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Общая стоимость реконструкции Почтовой площади – около 400 млн грн.