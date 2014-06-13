Кличко уволил Герегу

Согласно распоряжению, Герега уволена с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.

Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности секретариата Киевсовета поручено провести расчет и выплатить компенсацию за 23 дня неиспользованного ежегодного основного отпуска за период работы с 20 апреля 2013 года до 5 июня текущего года, сообщает Вгороде.

Нового секретаря назначат на заседании Киевсовета 19 июня. Герега была секретарем Киевсовета с апреля 2011 года.

До назначения являлась секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг. Также она является совладельцем и финансовым директором строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве. Поддерживала "Партию регионов", ее муж Александр Герега - нардеп и член фракции Партии регионов.