Кличко уволил Герегу
Мэр Киева Виталий Кличко уволил секретаря Киевского городского совета Галину Герегу. Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 5 июня.
Согласно распоряжению, Герега уволена с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности секретариата Киевсовета поручено провести расчет и выплатить компенсацию за 23 дня неиспользованного ежегодного основного отпуска за период работы с 20 апреля 2013 года до 5 июня текущего года, сообщает Вгороде.
Нового секретаря назначат на заседании Киевсовета 19 июня. Герега была секретарем Киевсовета с апреля 2011 года.
До назначения являлась секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг. Также она является совладельцем и финансовым директором строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве. Поддерживала "Партию регионов", ее муж Александр Герега - нардеп и член фракции Партии регионов.