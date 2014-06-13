В КГГА будет чиновник, отвечающий за переселенцев из Крыма и Донбасса, - Кличко

В Киевской городской государственной администрации будет чиновник, отвечающий за переселенцев из Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на пресс-конференции.

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"Я уверен, что в ближайшее время нам нужно определить в КГГА человека, который будет заниматься этим направлением (переселенцами - УНИАН) и к которому они смогут обращаться", - отметил Кличко.

Он выразил сожаление, что пока не может принимать соответствующих решений, но высказал убеждение, что в ближайшее время будут приняты все необходимые для этого кадровые решения.

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Кличко сообщил, что уже дал поручение руководителям детских учреждений и школ не оказывать бюрократических препятствий для устройства детей переселенцев из Крыма и Донбасса.

Также Кличко пообещал, что в ближайшее время посетит места, где проживают переселенцы, для выяснения существующих проблем.