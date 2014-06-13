Кличко выступил против "торговли на асфальте" и анонсировал проверки во всех районах Киева

Киевский городской голова Виталий Кличко намерен ликвидировать все незаконные малые архитектурные формы (МАФы), которых в столице насчитывается около 20 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил на пресс-конференции.

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По словам Кличко, вчера он посетил несколько микрорайонов Киева и дал поручение разобраться с незаконной торговлей возле рынков.

"Не должно быть торговли на асфальте. Все, кто имеет желание, должны торговать в специально отведенных местах и помещениях. Опасно, когда торговые точки и МАФы стоят у входов в метро и блокируют выход из метрополитена, как это было на станции метро "Лукьяновская". На сегодняшний день на "Лукьяновской" выход из метро уже свободный. Вопрос незаконных МАФов, которых в Киеве, по оценкам экспертов, более 20 тыс., должен быть решен. Были разработаны четкие правила для малого и среднего бизнеса, который работает с МАФами ", - сказал Кличко.

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Он добавил, что намерен посетить все районы столицы с проверками. "Расслабиться я никому не дам", - заверил Кличко.