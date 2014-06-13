Около 30 майдановцев требуют отставки прокурора Киева
15:21, 13 июня 2014Киев
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Около 30 активистов Майдана из так называемой «черной сотни» пикетируют здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки прокурора Киева Николая Герасимюка.
Майдановцы пикетируют ГПУ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, активисты выложили возле центрального входа в ГПУ приблизительно 15 шин. Время от времени они выкрикивают: “Слава Украине - героям слава! Слава нации - смерть врагам! Украина превыше всего!”.
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К месту события прибыли два автобуса с правоохранителями.
Никаких попыток войти в Генпрокуратуру активисты не предпринимают.
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