Около 30 майдановцев требуют отставки прокурора Киева

Как передает корреспондент УНИАН, активисты выложили возле центрального входа в ГПУ приблизительно 15 шин. Время от времени они выкрикивают: “Слава Украине - героям слава! Слава нации - смерть врагам! Украина превыше всего!”.

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К месту события прибыли два автобуса с правоохранителями.

Никаких попыток войти в Генпрокуратуру активисты не предпринимают.