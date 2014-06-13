Историк предлагает не спешить с переименованием улицы Институтской в улицу Небесной сотни

Историки и культурологи настаивают на широком обсуждении с общественностью и принятии взвешенного решения о переименовании улицы Институтской в Киеве в улицу Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве, в которой приняли участие историк, киевовед и член Киевской комиссии по вопросам переименований и памятных знаков Михаил Кальницкий и культуролог Владислава Осьмак.

Кальницкий, прежде всего, выразил убеждение, что название, которое хотят присвоить одной из улиц столицы, должно звучать как "Небесной сотни", а не "Героев Небесной сотни".

"Потому что странно. Как будто в Небесной сотни были герои и негерои ", - объяснил он свою позицию.

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Относительно улицы Институтской он отметил, что историческое название возвращено ей не так давно, а до того, при советской власти, она была улицей "25 октября", затем стала улицей "Октябрьской революции".

"И только в 1993 году благодаря, прежде всего, давлению общественности, знающей историю, вернули ей историческое название "Институтская". Поэтому сами подумайте, стоит становиться на путь "советско-большевистского" подхода, когда при наименовании совсем не интересовало, что было до революции 17 года, когда было: истории нет, и все, что мы скажем, - это и будет история ", - сказал Кальницкий.

Кроме того, он напомнил, что есть закон, согласно которому переименование нельзя проводить без общественного обсуждения в течение 2 месяцев и расчетов стоимости необходимых мероприятий по переименованию.

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"Только это уже говорит о том, что переименование следует отсрочить", - заявил историк.

Также он отметил, что сейчас улица с историческим названием Институтская проходит по престижным Липкам. "Здесь эти крутые дома, квартиры ... И объявления типа "продается престижная квартира на улице Небесной сотни" или какие-то похожие на это образования - не то, что хотелось бы ... Можно альтернативный вариант - мостик над практически Майданом через улицу, у которого нет названия, можно было бы назвать мостом Небесной сотни. Тем более, что он немного приподнят, и даже сделать его частью мемориала, который планируется там создать", - выразил мнение Кальницкий.

Также он допускает варианты - не меняя название Институтской, "не отрезая куска" улицы, просто параллельно начальный отрезок, где деревья растут, назвать Аллеей Небесной сотни. Речь идет об участке от улицы Крещатик до верхнего выхода станции метро "Крещатик".

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"Как раз это тот отрезок, на котором происходили печальные события", - отметил Кальницкий.

В свою очередь Осьмак отметила, что переименование улицы - это не единственный способ почтить память погибших.

"Как именно помнить. У нас существует клише, что память - это непременно памятник. Но способов помнить, способов увековечить существует на самом деле гораздо больше. И вопрос, как увековечивать Небесную сотню, по моему глубокому убеждению, должен решаться в комплексе других проблем, связанных с будущим Майдана Незалежности и прилегающих территорий ", - убеждена культуролог.

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Она напомнила, что сейчас идет конкурс на проект Мемориала Небесной сотни. Также отметила, что пока еще не определено, как будет реконструироваться Майдан Незалежности после последних событий, - сейчас идет подготовительный этап к конкурсу. Кроме того, по ее информации, проблема связана с музеефикацией этого пространства и решением Минкультуры и Департамента культуры КГГА, что должен быть создан музей "Майдан".

"Пока эти потоки не сойдутся в одну большую реку, о каком-либо материальном воплощении, мне кажется, говорить об этом было бы рано ... Итак, проблему переименования надо рассматривать как часть большой общей проблемы памяти. И надо сделать так, чтобы потом ни у кого не возникло желания переделать, потому что это девальвирует святость памяти погибших и нашу общую коллективную память о том моменте, который переломил ход событий последних лет, ход истории", - считает Осьмак.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Киевсовет поручил КГГА провести общественные слушания на тему переименования одной из улиц Киева в улицу Героев Небесной сотни.

При обсуждении вынесенного на заседание проекта решения, которым предусмотрено переименовать улицу Институтскую в улицу Героев Небесной сотни, депутаты озвучили несколько предложений о присвоении такого названия одной из улиц города.

В частности, экс-мэр Киева Александр Омельченко предложил переименовать улицу Банковую, поскольку там находится Администрация президента, и именно там будет работать следующий глава государства. По убеждению Омельченко, благодаря переименованию улицы Банковой в улицу Героев Небесной сотни новый президент будет понимать, какая у него ответственность перед народом.

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Депутаты от ВО "Свобода" настаивают на том, чтобы переименована была именно улица Институтская, поскольку там погибло больше всего людей, и она "освящена кровью".

Представители общины - киевоведы, присутствовавшие на заседании, призвали не спешить с решением.