В Киеве продают антиукраинские газеты

Газеты "Хочу в СССР" и "Я" стоят около 3 гривен, пишет "Украинская правда".

Обе газеты откровенно сепаратистского направления, а по стилистике напоминают газеты бульварного характера.

Главным редактором газеты на 24 страницы "Хочу в СССР" указан С.В. Долгов. При этом на первой страницу опубликован материал авторства Константина Долгова, который подозревается в намеренном совершении поджога банкоматов.

Долгов позиционирует себя на своей странице в Facebook как политический консультант и главный редактор сайта glagol.in.ua.

Из-под стражи он был выпущен под залог в 365 тысяч гривен, который внес депутат Олег Царев, с которого уже сняли неприкосновенность в связи с его сепаратистскими действиями.

Другие материалы, размещенные в газете, взяты из пророссийских источников и сайтов, типа "Однако", российских изданий "Комсомольская правда", "Взгляд", российских форумов.

Общий тираж газеты 42120 экземпляров, редакции газеты размещена якобы в Мариуполе по адресу ул.. Варганова, 1. Вместе с тем телефон, указанный в газете, не отвечает.

Газета "Я", согласно тому, что в ней написано, печатается в Донецке и имеет 32 страницы.

Главный редактор Алла Медушевская. Она уже в 2006 году издавала газету издательского дома "Я", где публиковались еще тогда тезисы, которыми сейчас манипулируют российские государственные СМИ.

Принцип подбора материалов в этом издание такой же, как и в "Хочу в СССР" – материалы взяты из интернет-ресурсов преимущественно из России.

В СБУ "Украинской правде" сообщили, что пытаются отслеживать появление таких изданий.

"Мы устанавливаем личности и пытаемся этому противодействовать", - сказала "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.

Кроме того, она сообщила, что сотрудники СБУ на трассе "Сумы Киев" задержали легковой автомобиль, в багажнике которого была обнаружена тысяча экземпляров газеты сепаратистского направления "Новороссия".

"Выяснили, что водитель автомобиля, частный предприниматель, согласился за деньги перевезти в Киев печатную продукцию, не вникая в содержание газет", - сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сейчас установлено, что изъятые экземпляры газеты по указанию руководства террористической организации ДНР были направлены в регионы Украины для распространения среди местных жителей с целью стимулирования активности пророссийски настроенных граждан, а также для оправдания террористической активности сепаратистов на Востоке Украины", - добавили в сообщении.

Сейчас сотрудники СБУ устанавливают личности причастных к распространению незаконной печатной продукции.