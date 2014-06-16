В Киеве похитили и убили активиста Майдана - СМИ

В Киеве от побоев умер защитник Гостиного двора и участник Майдана Владимир Марцишевский.

Об этом сообщает издание "Каменярі-інфо". "От побоев, нанесенных неизвестными после похищения из помещения пресс-центра Майдана, умер общественный активист, защитник Гостиного двора, участник Оранжевой революции, "языкового Майдана", Революции 2013-14 годов, член Профсоюза изобретателей и инноваторов, и других общественных организаций, майор реестрового казачества Украина, журналист нашего издания Владимир Марцишевский", - говорится в сообщении издания. По факту похищения и гибели активиста МВД начало расследование.

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