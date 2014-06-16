Кличко считает, что пора разбирать баррикады на Майдане

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил избранный мэром лидер партии УДАР Виталий Кличко, пишет Украинская правда.

"Киевляне должны возвращаться к нормальной жизни. Майдан – это не палатки, Майдан это сила духа, идея. Баррикады выполнили свою функцию. Уверен, что Крещатик, центр города должен освобождаться, возвращаться к новой жизни", - отметил Кличко.

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Также, по его словам, на сессии Киевсовета было принято решение о переименовании части ул.Институтской в улицу им.Небесной сотни.

"Инициируем конкурс мемориала в память о трагических событиях на Майдане", - добавил Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что много времени проводит в консультациях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Реформы будут, но по украинскому сценарию, и с учетом опыта Грузии", - добавил он.

По словам Кличко, в ближайшее время в Киеве будет проведен аудит текущего состояния дел.

"Это будет точкой отсчета, после которой мы будем отчитываться о проделанной работе за 100, 200 дней и т.д", - подытожил он.