В КГГА начался ремонт
10:50, 16 июня 2014Киев
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В Киевской горадминистрации приступили к ремонту первого и второго этажей.
В КГГА начали ремонт / Фото: УНИАН
Там во время противостояний жило наибольшее количество активистов. Сейчас центральный вход в здание закрыт. Попасть в КГГА можно с бокового входа, со стороны общественной приемной, пишет "Сегодня".
В коридорах ремонт идет полным ходом: строители снимают старое покрытие, возле стен стоят строительные леса. В здании чувствуется запах краски. Центральную лестницу закрыли, ее сейчас также ремонтируют.
Между тем, по словам сотрудников пресс-службы, в их кабинете до сих пор живут люди из восьмой сотни.
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