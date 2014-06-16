В КГГА начался ремонт

Там во время противостояний жило наибольшее количество активистов. Сейчас центральный вход в здание закрыт. Попасть в КГГА можно с бокового входа, со стороны общественной приемной, пишет "Сегодня".

В коридорах ремонт идет полным ходом: строители снимают старое покрытие, возле стен стоят строительные леса. В здании чувствуется запах краски. Центральную лестницу закрыли, ее сейчас также ремонтируют.

Между тем, по словам сотрудников пресс-службы, в их кабинете до сих пор живут люди из восьмой сотни.