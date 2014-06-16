Батыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень - нардеп
11:21, 16 июня 2014Киев
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Батыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень.
Озеро Глинка/ Фото: http://l-z-foto.livejournal.com/
"Батыева гора и озеро Глинка на грани техногенной катастрофы - опасного оползень", - написал на своей странице в Facebook нардеп Александр Бригинец.
Батыева гора расположена на склоне холма над рекой Лыбидь и железной дорогой между Протасовим Кучминим оврагами. Ориентировочные границы — по ул. Краснодонской, начальному участку улицы Волгоградской, ул. Огородней и железной дорогой.
Батыева гора
Озеро Глинка находится рядом станции метро "Лыбидская" и возникло вследствие добычи глины.
Озеро Глинка
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