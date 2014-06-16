Батыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень - нардеп

"Батыева гора и озеро Глинка на грани техногенной катастрофы - опасного оползень", - написал на своей странице в Facebook нардеп Александр Бригинец.

Батыева гора расположена на склоне холма над рекой Лыбидь и железной дорогой между Протасовим Кучминим оврагами. Ориентировочные границы — по ул. Краснодонской, начальному участку улицы Волгоградской, ул. Огородней и железной дорогой.

Озеро Глинка находится рядом станции метро "Лыбидская" и возникло вследствие добычи глины.