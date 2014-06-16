Батыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень - нардеп

11:21, 16 июня 2014
Киев
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Батыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень.

Фото: http://l-z-foto.livejournal.com/

"Батыева гора и озеро Глинка на грани техногенной катастрофы - опасного оползень", - написал на своей странице в Facebook нардеп Александр Бригинец.

публикацияАлександра Бригинеца.

Батыева гора расположена на склоне холма над рекой Лыбидь и железной дорогой между Протасовим Кучминим оврагами. Ориентировочные границы — по ул. Краснодонской, начальному участку улицы Волгоградской, ул. Огородней и железной дорогой.

гора

Озеро Глинка находится рядом станции метро "Лыбидская" и возникло вследствие добычи глины. 

Озеро Глинка

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