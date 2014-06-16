Долг Киева составляет 550 млн. долларов и 5,5 млрд грн - КГГА

Долг Киева на сегодняшний день составляет 550 млн. долларов и 5,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА.

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“На сегодняшний день долг города составляет 550 млн. долларов и 5,5 млрд грн. В октябре 2014 года необходимо погашать внутренний долг в сумме 2,63 млрд грн. Сейчас ведем переговоры с Министерством финансов и Нацбанком относительно рефинансирования этого долга. То есть выпустить новые облигации вместо этих. И готов проект решения относительно согласования данных предложений”, - проинформировал Крамаренко присутствующего на заседании Киевского городского голову Виталия Кличко.

Крамаренко уточнил, что речь идет о выпуске новых внутренних облигаций.