Кличко недоволен работой КГГА и обещает столичным чиновникам: "будет тяжело"

Киевский городской голова Виталий Кличко неудовлетворительно оценивает работу исполнительного органа Киевсовета - Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА, подытоживая доклады заместителей председателя КГГА относительно ситуации в разных сферах столицы.

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“Считаю работу исполнительного органа Киевсовета неудовлетворительной. Это не мое виденье, это виденье киевлян, которые каждый день дают оценку состоянию хозяйства, в котором находится Киев. И каждый день, к сожалению, оно (состояние) не улучшается”, - сказал Кличко.

Он отметил, что ответственность за состояние города сегодня лежит на каждом, кто находится во власти. Кличко обратился к присутствующим в зале чиновникам с призывом оценить свои силы, и кто не уверен в том, что сможет работать в дальнейшем над решением проблем города, написать заявления об увольнении.

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“Мы понимаем, какие сегодня задачи стоят перед нами и какие нагрузки. И я хочу обратиться к каждому и рекомендую многим, кто чувствует несостоятельность, чтобы они сразу написали заявления и ушли. Потому что будет тяжело. Мы понимаем, какие нагрузки”, - сказал городской голова. Он заявил, что будет бороться с безответственностью и коррупцией. “Иначе есть вероятность ходить на допросы в прокуратуру. Коррупция, безответственность — это основные черты на сегодняшний день чиновничьей вертикали, особенно в Киеве”, - отметил Кличко, обращаясь к присутствующим.

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Он напомнил, что сейчас работает депутатская комиссия Киевсовета, которая проверяет решение команд экс-мэра Леонида Черновецкого и экс-председателя КГГА Александра Попова. “Все материалы комиссии об этой деятельности будут отданы для проверки в правоохранительные органы. Мы вернем деньги в бюджет, а незаконно отчужденную собственность - общине. Это главная задача. Я сам прослежу, чтобы виновные понесли ответственность”, - сказал Кличко.