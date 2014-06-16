Кличко поручил срочно подготовить упрощенный порядок демонтажа МАФов в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил за неделю подготовить упрощенный порядок демонтажа МАФов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение было озвучено сегодня городским головой во время заседания расширенной коллегии КГГА.

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«Нужно поставить точку в вопросе так называемых МАФов. Они не только обворовывают город - не платят за использование земельных участков, более 20 тыс. МАФов, по оценкам экспертов, находятся в Киеве, и никто из них не платит. Более того, МАФы представляют опасность для Киева. Они перекрывают выходы из метро, остановки общественного транспорта. Не дай Бог, будет экстренная эвакуация, могут погибнуть многие люди, потому что проходов нет», - отметил Кличко.

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По его словам, именно на проблему киосков должны в первую очередь обратить внимание власть Киева.

«Я прошу до конца недели предоставить мне предложения по решению этой проблемы. А также подготовить новый порядок упрощения демонтажа МАФов», - обратился мэр к соответствующим подразделениям столичной власти.