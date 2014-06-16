"Киевэнерго" отключит освещение некоторых улиц в центре города

Как сообщает пресс-служба компании, отключение - вынужденный шаг, связанный с задолженностью коммунального предприятия "Киевгорсвет", которая достигла более 38,3 млн грн, передает "Украинская правда. Киев".

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня дорожает электроэнергия

"16 июня запланировано отключить от электроснабжения объекты уличного освещения в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева по улицам Черногорской и Мичурина, переулках Тимирязевский и Панфиловцев, территории вокруг универмага "Украина"",- говорится в сообщении.

Также в "Киевэнерго" отметили, что вынуждены отключить объекты освещения исторических достопримечательностей города - памятника князю Владимиру Великому и Аскольдовой могилы, Певческого поля.

Кроме того, 11-12 июня "Киевэнерго" отключила освещение улицы Космонавта Комарова в Соломенском районе, улиц Симиренко, Якуба Колоса, Кольцевой дороге в Святошинском районе, улицы Ленина и проспекта Григоренко в Дарницком районе, улицы Закревского в Деснянском районе, улицы Мате Залки в Оболонском районе столицы.

"Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" является одним из крупнейших должников за электроснабжение, и с мая 2013 года полностью прекратило расчеты с "Киевэнерго", - подчеркнули в пресс-службе.