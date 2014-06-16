Кличко предупредил киевлян о росте тарифов на коммунальные услуги

Киевский городской голова Виталий Кличко предупредил о повышении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства и поручил соответствующим подразделениям КГГА подготовить обоснование всех составляющих тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил сегодня во время заседания расширенной коллегии КГГА.

«Мы не имеем права, чтобы под прикрытием слов о кризисе граждане платили за несуществующие услуги. Поэтому прошу Департамент ЖКХ совместно с Департаментом социальной политики предоставить детальное обоснование всех составляющих тарифов, чтобы цена на каждую услугу для каждого киевлянина была прозрачна и понятна. Киевляне должны знать, за что они платят. Тем более что нас ожидает повышение тарифов. На прошлой неделе Национальная комиссия по регулированию рынков жилищно-коммунальных услуг подняла тарифы для примерно 30 городов, а на этой неделе это произойдет и для Киева», - сказал Кличко.

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Он подчеркнул при этом, что повышение тарифов к экономически обоснованному уровню не инициировано властью города или государства, а является требованием МВФ. «Без этого правительство не смогло бы получить кредит для стабилизации экономической ситуации в стране», - объяснил он.

Вместе с тем мэр заверил, что власть города не оставит социально-незащищенных киевлян один на один с новыми тарифами.

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"Это задача для нас (городской власти – УНИАН). Я прошу Департамент ЖКХ совместно с Департаментом социальной политики наработать действенный механизм защиты социально-незащищенных групп населения. Прошу разъяснить этот механизм киевлянам и обеспечить эффективную работу с начислением субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг в новых сложных условиях", - отметил Кличко.

Киевский городской голова также обратился в Департамент ЖКХ с поручением до конца недели подготовить отчет о выполненной работе по профилактике и ремонту инженерных сетей и о состоянии подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг.