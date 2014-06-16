В заведения образования Киева были устроены 292 ребенка с востока Украины и Крыма - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации – руководитель аппарата КГГА Оксана Долинская на заседании в КГГА.

«В заведения образования Киева устроены 292 ребенка из восточных регионов и Крыма. В дошкольные учебные заведения устроено 55 детей из этих регионов. Переведены в школы столицы 226 лиц, из них 29 закончили 11-й класс и получили аттестат об образовании. Таким образом, сейчас в общеобразовательных заведениях Киева обучаются 197 детей из восточных регионов и Крыма», - проинформировала Долинская.Читайте такжеЕСПЧ требует от России до 17 июня объяснить захват и вывоз украинских детей-сирот

В целом по поводу ситуации в учебных заведениях города она сообщила, что по состоянию на 1 июня в первые классы подано более 24 тыс. заявлений, или 91% от общих прогнозируемых показателей будущих первоклассников. С 3 июня продолжается ВНО, в котором принимают участие 13 тыс. 116 выпускников, или почти 95% от общего количества.

По словам Долинской, по предварительным планам, в этом году предусматривается возобновить деятельность 12 дошкольных заведений на 1 тыс. 50 мест и 70 неработающих групп на 1 тыс. 400 мест.

В сети дошкольных учебных заведений насчитывается 95 неработающих дошкольных заведений, из них 61 – коммунальной собственности, 34 – ведомственные дошкольные, которые не используются по назначению и не изъяты из обращения.Читайте такжеКрымчане, которые временно проживают на Львовщине, получат одноразовую помощь ООН

В столице дошкольное образование получают 106,6 тыс. детей. В 2014-2015 учебном году нуждаются в устройстве в детсады более 38 тыс. детей, из них могут быть охвачены коммунальной сетью лишь 30 тыс. детей, остальные - без мест в коммунальных заведениях.