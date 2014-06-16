СБУ задержала террориста из «ДНР», который готовил диверсии на объектах энерго- и водоснабжения Киева

Служба безопасности Украины задержала 13 июня в Киеве гражданина «Д» (позывной «Север»), одного из активных участников террористической организации «Донецкая народная республика», сообщника террориста Игоря Безлера (по кличке «Бес»).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что «Д», житель Донецкой области, прибыл в Киев с целью дестабилизировать ситуацию в столице. Со слов задержанного, руководитель боевиков «Бес» поставил ему задачу совершить ряд диверсий на объектах энерго- и водоснабжения Киева, чтобы отвлечь внимание от событий на востоке Украины, отмечается в сообщении.

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Задержанный диверсант специализировался на подрывной деятельности и вместе с другими боевиками принимал участие в подготовке минирования объектов инфраструктуры Донецкой области, сообщили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник сознался, что финансировал террористов, в частности, боевиков батальона «Восток».

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Во время задержания у него изъято 100 тыс. грн наличностью, граната РГД-5, патроны к огнестрельному оружию и 300 граммов наркотического вещества, говорится в сообщении.

Следствие продолжается.