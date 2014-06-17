КГГА просит Киевсовет как можно скорее выделить средства на противооползневые работы в Соломенском районе

Киевская городская госадминистрация просит Киевсовет как можно скорее выделить средства на противооползневые работы у озера Глинка и Батыевой горы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Богдана Дубаса.

«Озеро Глинка и Батыева гора – это те проблемные объекты, которые сейчас требуют решения, и мы должны понимать степень ответственности. Проблема в том, что в городском бюджете не заложены средства на решение этих вопросов. Мы готовим документы на ближайшую сессию и надеемся, что депутаты примут соответствующее решение, чтобы предотвратить катастрофу», – сказал Дубас в ходе совещания в КГГА, председателем на которой был Киевский городской голова Виталий Кличко.

Читайте такжеБатыевой горе и озеру Глинка в Киеве угрожает оползень - нардеп

Как сообщал УНИАН, еще в июне прошлого года председатель Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Рюмшин обратил внимание руководства города, что необходимо провести соответствующие противооползневые работы в десяти местах, где ранее из-за оползней была определена ситуация как чрезвычайная. Среди этих объектов были и склоны у озера Глинка, а также ряд других адресов - между усадьбами 22, 24, 26 по ул. Адмирала Ушакова; по ул. Квитки-Основьяненко, 14; по ул. Академика Кащенко, 154; в Учебном переулке, 7; по ул. Локомотивной; на углу ул. Проводницкой и Радостной; на склоне Фроловской горы; на территории Александровской больницы и на склоне по ул. Петровской, 34.