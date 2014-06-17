Махницкий пообещал митингующим решить вопрос с киевским прокурором до 16:00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров "Правого сектора" Игорь Мазур возле здания Генпрокуратуры, которую пикетируют активисты ПС.

По словам Мазура, также участникам переговоров было обещано дать ответ на предложение создать при Генпрокуратуре общественный совет, в который вошли бы представители общественных правозащитных организаций.

Отвечая на вопрос журналистов, Мазур отметил, что у "Правого сектора" нет своей кандидатуры на должность, как киевского прокурора, так и других, но, по его мнению, целесообразно было бы, чтобы такие кандидатуры выдвигались и обсуждались представителями известных правозащитных организаций.

Читайте такжеМахницкий не видит оснований для увольнения прокурора Киева

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, более 100 активистов «Правого сектора» пикетируют здание Генеральной прокуратуры с требованием отставки Герасимюка с должности прокурора Киева. Активисты считают, что Герасимюк должен быть освобожден от должности, поскольку работал в органах прокуратуры во времена президента Виктора Януковича и фальсифицировал уголовные дела в отношении участников акций протеста.