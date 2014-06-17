В Киеве неизвестные осквернили памятный крест героям Крут на Аскольдовой могиле (фото)
17:55, 17 июня 2014Киев
0
Сегодня утром, 17 июня, злоумышленники облили зеленой краской памятный крест героям боя под Крутами и повредили памятную доску Славе Стецько на Аскольдовой могиле в Киеве.
В Киеве неизвестные осквернили памятный крест героям Крут на Аскольдовой могиле
/ Фото: УНИАН
Об этом сообщает Департамент информации Украинской греко-католической церкви со ссылкой на о. Игоря Онишкевича, настоятеля храма Святого Николая, который расположен на Аскольдовой могиле.
По его словам, факт вандализма зафиксировала милиция.
Фото: УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter