В Киеве возле Золотых ворот убрали незаконно установленные торговые точки
13:40, 18 июня 2014Киев
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Возле станции метро «Золотые ворота» убрали незаконно установленные торговые точки, МАФы и мобильные кафе.
У Золотых ворот убрали незаконно установленные торговые точки/ Фото: УДАР
Возле станции метро «Золотые ворота» убрали незаконно установленные торговые точки, Мафы и мобильные кафе. Об этом сообщил депутат Киевсовета от «Удара» Олег Гаряга, говорится в сообщении пресс-службы партии.
«К утру нам удалось убрать около 15 торговых павильонов. Была полностью освобождена 20-метровая зона возле выхода из метро и вокруг Золотых ворот. Убирали торговые точки силами местных служб - администрации Шевченковского района и КП «Благоустрій» и при содействии депутатов Киевсовета», - заявил Гаряга.
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