В Киеве возле Золотых ворот убрали незаконно установленные торговые точки

Возле станции метро «Золотые ворота» убрали незаконно установленные торговые точки, Мафы и мобильные кафе. Об этом сообщил депутат Киевсовета от «Удара» Олег Гаряга, говорится в сообщении пресс-службы партии.

«К утру нам удалось убрать около 15 торговых павильонов. Была полностью освобождена 20-метровая зона возле выхода из метро и вокруг Золотых ворот. Убирали торговые точки силами местных служб - администрации Шевченковского района и КП «Благоустрій» и при содействии депутатов Киевсовета», - заявил Гаряга.