Горячая вода в Киеве подорожает с июля более чем на 70%

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (далее – НКРКУ), установила с 1 июля 2014 года ПАО «Киевэнерго» новые тарифы на услуги по централизованному снабжению горячей водой и на услуги по централизованному отоплению, которые предоставляются населению.

Как сообщает пресс-служба «Киевэнерго», соответствующее решение НКРКУ приняла на своем сегодняшнем открытом заседании.

В частности, тарифы на услуги по централизованному снабжению горячей водой с 1 июля 2014 года установлены на уровне 25,10 грн за 1 куб. м (с НДС) при условии подключения полотенцесушилки к системе горячего водоснабжения и на уровне 23,48 грн за 1 куб. м (с НДС) при отсутствии полотенцесушилки.

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Тариф по централизованному отоплению для абонентов жилых домов, которые обслуживает «Киевэнерго», установлен на уровне 375,30 грн за 1 Гкал (с НДС) при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии и на уровне 9,22 грн за 1 кв. м в месяц в течение отопительного периода (с НДС) при отсутствии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии.

В «Киевэнерго» обращают внимание, что тариф на услуги по централизованному отоплению, установленный Комиссией, является сезонным и действует в отопительный период.

Напомним, что в конце апреля текущего года НКРКУ своим постановлением №465 от 23.04.2014 установила с 1 июля 2014 года ПАО «Киевэнерго» тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставки для нужд населения на уровне 295,17 грн/Гкал (без НДС).

В частности, тариф на производство тепловой энергии для ПАО «Киевэнерго» составляет 248,65 грн/Гкал (без НДС), на транспортировку – 44,4 грн/Гкал (без НДС), на поставку – 2,12 грн/Гкал (без НДС).

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Как объяснили в Комиссии, решение принято с целью приведения тарифов на тепловую энергию в Украине для нужд населения к экономически обоснованному уровню во исполнение постановления Кабмина №81 от 25 марта 2014 года. По данным НКРКУ, средневзвешенное повышение тарифов на тепловую энергию по совокупности всех предприятий в Украине составляло 41%.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 марта 2011 года повышены тарифы на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ.

С тех пор стоимость услуги на снабжение горячей водой для населения при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды за 1 куб. м составила 14,86 грн и без счетчика – 52,01 грн на 1 лицо в месяц, если расчет осуществлен до 20 числа месяца, а если позже – то, соответственно, тарифы будут составлять 15,89 грн за 1 кубометр горячей воды или 55,61 грн на 1 лицо в месяц. Кроме того, киевляне платят за отвод горячей воды при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды 1,38 грн за 1 куб м, или 4,83 грн на 1 лицо в домах с централизованным водоснабжением.

Тариф на тепловую энергию (за 1 Гкал тепловой энергии) в Киеве составляет 237,70 грн и 253,27 грн в зависимости от срока оплаты.