Кличко внес кандидатуру на должность секретаря Киеврады
Киевский городской председатель Виталий Кличко внес кандидатуру столичного депутата Алексея Резникова на должность секретаря Киеврады.
Как передает корреспондент УНИАН, Виталий Кличко на заседании Киеврады отметил, что Алексей Резников сможет эффективно работать, он порядочен и надежен.
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"У меня лично есть большой опыт работы с этим человеком. Мы были в Киевсовете прошлого созыва, отстаивали интересы киевлян. Он не был представителем нашей политической силы, но по своим действиях выдержал давление, которое было со стороны команды Леонида Черновецкого ", - сказал Виталий Кличко. После этого он назвал фамилию Резникова, который прошел в Киевраду по списку партии УДАР.
Алексей Резников, обращаясь к депутатам, сказал, что не состоит в рядах какой-либо партии, а является независимым, и поэтому гарантирует одинаковое отношение ко всем политическим силам в Киевраде и готов с ними плодотворно сотрудничать.
Он также пообещал применить свой адвокатский и юридический опыт для совершенствования регламента Киеврады, обеспечить прозрачную работу депутатского корпуса и принятия решений.