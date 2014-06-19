Кличко внес кандидатуру на должность секретаря Киеврады

Как передает корреспондент УНИАН, Виталий Кличко на заседании Киеврады отметил, что Алексей Резников сможет эффективно работать, он порядочен и надежен.

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"У меня лично есть большой опыт работы с этим человеком. Мы были в Киевсовете прошлого созыва, отстаивали интересы киевлян. Он не был представителем нашей политической силы, но по своим действиях выдержал давление, которое было со стороны команды Леонида Черновецкого ", - сказал Виталий Кличко. После этого он назвал фамилию Резникова, который прошел в Киевраду по списку партии УДАР.

Алексей Резников, обращаясь к депутатам, сказал, что не состоит в рядах какой-либо партии, а является независимым, и поэтому гарантирует одинаковое отношение ко всем политическим силам в Киевраде и готов с ними плодотворно сотрудничать.

Он также пообещал применить свой адвокатский и юридический опыт для совершенствования регламента Киеврады, обеспечить прозрачную работу депутатского корпуса и принятия решений.