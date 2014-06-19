Секретарем Киевсовета избрали Резникова

Как передает корреспондент УНИАН, это решения во время тайного голосования поддержали 93 депутата, 16 - против, воздержались - 0.

Еще во время обсуждения кандидатуры Резников заверил депутатов, что готов отказаться от своего адвокатского бизнеса в случае избрания его на должность. Он заявил, что подаст заявление о выходе из состава адвокатской конторы, в которой он является совладельцем, а также пообещал, что эта компания никогда не будет заключать договоры с Киевсоветом.Читайте такжеКличко недоволен работой КГГА и обещает столичным чиновникам: "будет тяжело"

Также он подчеркнул, что является обеспеченным человеком и потому будет работать исключительно в интересах общины Киева, а не личных. “Я обеспеченный человек, и мой доход позволяет мне не смотреть “в сторону - левую или правую”, - сказал Резников. По его словам, согласно декларации, которую он подал как кандидат в депутаты в 2013 году, его заработок составил 23 млн. грн, с которого оплачены все налоги.

Также Резников отметил, выступая перед депутатами Киевсовета, что собирается посещать все базовые заседания постоянных комиссий Киевсовета, чтобы давать сразу соответствующие поручения Секретариату Киевсовета, чтобы проект как можно скорее попадал для голосования в сессионный зал.Читайте такжеКличко выступил против "торговли на асфальте" и анонсировал проверки во всех районах Киева

После объявления Счетной комиссией результатов голосования Резникова поздравил с избранием мэр Киева Виталий Кличко. В свою очередь Резников поблагодарил депутатский корпус за доверие.