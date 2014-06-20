Холодная вода для киевлян подорожает на 96%
02:28, 20 июня 2014Киев
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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, начиная с 1-го июля 2014 года установила новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод
Холодная вода для киевлян подорожает на 96% / ipnews.in.ua
Так, стоимость централизованного водоснабжения составит 3,24 грн за 1 куб. м (без НДС) и централизованный водоотвод - 2,98 грн за 1 куб. м (без НДС).
Об этом сказано на сайте "Киевводоканала".
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Следовательно, общий тариф на холодную воду составит 6,22 грн за 1 куб. м, тогда как ранее он составлял 3,18 грн за куб. м.
Как сообщалось ранее, горячая вода в столице подорожает более чем на 70%.
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