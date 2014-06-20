В МВД заявляют, что драки "майдановцев" с "Грифоном" не было

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г.киеве, сегодня утром в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что якобы на территории НСК «Олимпийский», где запланирован Съезд судей Украины, произошла драка между правоохранителями и представителями самообороны.

ГУМВД Украины в г. Киеве опровергает эту информацию как не соответствующую действительности, и сообщает, что действительно около 30 представителей Самообороны Майдана сегодня утром пытались попасть в одно из помещений НСК «Олимпийский», где запланировано проведение съезда. Правоохранители не допустили представителей общественности на мероприятие, поскольку процедура его проведения не предусматривает присутствия лиц, не являющихся участниками съезда.

Читайте такжеПод посольством России в Киеве переворачивали дипломатические авто, в здании разбиты окнаВ связи с этим между правоохранителями и представителями Самообороны возник словесный конфликт. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обострения ситуации, было принято решение делегировать одного из представителей Самообороны на этот съезд для озвучивания требований митингующих.

Пока никаких нарушений общественного порядка не допущено. Милиция продолжает выполнять свои обязанности, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, между активистами Майдана и подразделением судебной милиции “Грифон” возле НСК “Олимпийский” якобы произошла стычка. Около 50 активистов 4-й казачьей сотни Майдана пытались попасть в помещение, где проходит съезд, чтобы, по их словам, выразить свое недовольство тем, как вчера проходило мероприятие. Во время столкновения одна из сторон конфликта якобы применила слезоточивый газ.