В Киеве строители шинами перекрыли мост на Выдубичах (фото)

14:10, 20 июня 2014
Киев
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В столице протестуют против невыплаты заработной платы.

Фото: УНІАН

Сегодня, 20 июня, в Киеве строители протестовали против невыплаты заработной платы.

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Участники протестной акции перекрыли проезд по железнодорожному мосту в районе станции метро "Выдубичи". Они требуют погасить им задолженность по заработной плате.

Фото: УНІАН

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