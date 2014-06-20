В Киеве строители шинами перекрыли мост на Выдубичах (фото)
14:10, 20 июня 2014Киев
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В столице протестуют против невыплаты заработной платы.
В Киеве строители шинами перекрыли мост на Выдубичах / Фото: УНИАН
Сегодня, 20 июня, в Киеве строители протестовали против невыплаты заработной платы.
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Участники протестной акции перекрыли проезд по железнодорожному мосту в районе станции метро "Выдубичи". Они требуют погасить им задолженность по заработной плате.
В столице протестуют против невыплаты заработной платы / Фото: УНИАН
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