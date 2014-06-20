В Киеве директор мебельной компании три месяца не выплачивал зарплату работникам - прокуратура
16:11, 20 июня 2014Киев
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Прокуратура Оболонского района Киева открыла уголовное производство по факту умышленной невыплаты зарплаты 31 работнику мебельной компании.
Руководитель не выплачивал зарплату сотрудникам 3 месяца / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что в период с декабря по февраль текущего года директор компании задолжал 112 тыс. грн своим подчиненным. На счетах фирмы были средства, но руководство компании выделяло их на погашение задолженности, а на первоочередные нужды, в частности на аренду помещения и оплату коммунальных платежей.
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Сведения о совершении директором уголовного преступления прокуратурой Оболонского района внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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