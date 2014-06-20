Почти 37% пенсионеров в Киеве работают

В Киеве по состоянию на 1 июня 2014 года более 252,8 тыс. пенсионеров работают, что составляет порядка 37% от общей численности пенсионеров в столице, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

По данным службы, на учете в управлениях Пенсионного фонда Украины в Киеве на 1 июня 2014 года находится 686,5 тыс. пенсионеров, что на 4,5 тыс. человек больше, чем в июне прошлого года.

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Согласно сообщению, средний размер пенсии среди работающих пенсионеров на 1 июня составляет почти 2,24 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 июня пенсии в Украине профинансированы на 82% от месячной потребности в объеме 16,7 млрд грн.