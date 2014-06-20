Из-за концерта "Океана Эльзы" в Киеве на час продлят работу метро

В Киеве в ночь на 22 июня метрополитен будет работать на один час дольше в связи с проведением в субботу, 21 июня, на НСК «Олимпийский» концерта группы «Океан Эльзы».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, кроме того, КП «Киевский метрополитен» обращает внимание пассажиров на то, что станция «Олимпийская» будет закрыта завтра на вход и выход с 19.00 до 20.00. Могут быть введены ограничения на вход для пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» после завершения концерта.

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Администрация метрополитена просит отнестись с пониманием к таким ограничениям, направленным на организацию безопасной перевозки пассажиров.