В Киевской обладминистрации обещают обеспечить жильем семьи бойцов, погибших во время АТО

Об этом председатель Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра заявил во время мероприятий памяти жертв войны в Украине в Кнышевом мемориальном комплексе в г. Борисполь, сообщили УНИАН в пресс-службе Шандры.Читайте такжеДнепропетровский облсовет выделил 1,2 млн гривень семьям погибших десантников в сбитом самолете Ил-76

"Сегодня мы чествуем воинов, которые отдали жизнь за свободную и единую Украину. Киевская областная власть и я лично - мы проконтролируем, чтобы семьи погибших получили квартиры. Чтобы дети погибших воинов имели достойную заботу от государства - выучились, получили путевку в жизнь и были достойными гражданами Украины", - сказал Шандра.