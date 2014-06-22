Сегодня на Майдане состоится очередное общественное Вече

09:04, 22 июня 2014
Киев
0

Во время Вече планируется рассмотреть отчет о действиях Майдана за неделю и анонсировать следующие акции, «в частности, продолжение движения за перевыборы».

REUTERS

В воскресенье, 22 июня, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится четвертое общественное Вече.

Другими темами Вече будут: война на востоке страны, люстрация судебной системы (представление базы чиновников, причастных к преступлениям против Майдана), Экономическое соглашение с ЕС, говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того община Майдана предложит план действий и в очередной раз обратится к президенту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter