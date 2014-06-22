Сегодня на Майдане состоится очередное общественное Вече
09:04, 22 июня 2014Киев
0
Во время Вече планируется рассмотреть отчет о действиях Майдана за неделю и анонсировать следующие акции, «в частности, продолжение движения за перевыборы».
REUTERS
В воскресенье, 22 июня, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится четвертое общественное Вече.
Другими темами Вече будут: война на востоке страны, люстрация судебной системы (представление базы чиновников, причастных к преступлениям против Майдана), Экономическое соглашение с ЕС, говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того община Майдана предложит план действий и в очередной раз обратится к президенту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter