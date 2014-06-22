Сотни активистов отправились пикетировать Лавру, где якобы собираются создавать «киевскую народную республику»

12:19, 22 июня 2014
Киев
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Несколько сотен молодых людей под украинскими флагами и флагами «Правого сектора» отправились пикетировать Киево-Печерскую лавру, в которой, по их информации, якобы будут создавать «киевскую народную республику».

Фото: Александр Рудоманов

Об этом УНИАН сообщил один из участников марша, который прошел мимо Мемориала Вечной Славы, где через несколько минут президент Украины будет возлагать цветы.

Фото: Александр Рудоманов

Молодежь прошла под лозунги «Слава Украине - Героям слава - Смерть врагам», а также под пение известной песни футбольных фанатов о российском президенте.

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