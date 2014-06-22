Сотни активистов отправились пикетировать Лавру, где якобы собираются создавать «киевскую народную республику»

Об этом УНИАН сообщил один из участников марша, который прошел мимо Мемориала Вечной Славы, где через несколько минут президент Украины будет возлагать цветы.

Молодежь прошла под лозунги «Слава Украине - Героям слава - Смерть врагам», а также под пение известной песни футбольных фанатов о российском президенте.