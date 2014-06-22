Акция протеста под Лаврой проходит без нарушений - милиция
14:22, 22 июня 2014Киев
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Акция протеста активистов Майдана возле Киево-Печерской лавры, в которой, по имеющейся информации, некоторые представители сепаратистских движений намерены объявить о создании так называемой «киевской народной республики», происходит без нарушений правопорядка.
Акция прошла без нарушений порядка / facebook Александр Рудоманов
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, к охране правопорядка привлечены около тысячи стражей порядка.
В милиции также призывают граждан относиться с пониманием к некоторым возможным неудобствам, связанных с перекрытием улиц, вести себя терпимо, цивилизованно, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие сотрудникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько сотен человек отправились пикетировать Киево-Печерскую лавру, в которой, по их информации, якобы будут создавать “киевскую народную республику”.
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