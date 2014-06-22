В Киеве активисты разбили витрину "Сбербанка России"

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила по линии «102» в 12.58.

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На месте работают следственно-оперативные группы.