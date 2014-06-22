В Киеве активисты разбили витрину "Сбербанка России"

15:02, 22 июня 2014
Киев
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В Киеве возле станции метро «Арсенальная» активисты Майдана разбили витрину отделения «Сбербанка России».

Витрины Сбербанка забросали брусчаткой

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила по линии «102» в 12.58.

Читайте такжеВ Житомире российские банки забросали яйцами и облили зеленкойКак отметили в Отделе связей с общественностью милиции, активисты забросали камнями витрину банка, не входя в помещение.

На месте работают следственно-оперативные группы.

Витрины Сбербанка забросали брусчаткой

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