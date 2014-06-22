В Киеве активисты разбили витрину "Сбербанка России"
15:02, 22 июня 2014Киев
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В Киеве возле станции метро «Арсенальная» активисты Майдана разбили витрину отделения «Сбербанка России».
Витрины "Сбербанка России" забросали брусчаткой / Facebook Александр Рудоманов
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила по линии «102» в 12.58.
Читайте такжеВ Житомире российские банки забросали яйцами и облили зеленкойКак отметили в Отделе связей с общественностью милиции, активисты забросали камнями витрину банка, не входя в помещение.
На месте работают следственно-оперативные группы.
Витрины Сбербанка забросали брусчаткой / Facebook Александр Рудоманов
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