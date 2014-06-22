На территории Лавры находится около 250 сепаратистов - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время, по словам собеседника агентства, возле Лавры находятся около 150 активистов Майдана.

“Каких-либо активных действий ни одна из сторон по отношению друг к другу не применяет. Все ожидают. Вблизи находится большое количество правоохранителей”, - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеВ Киеве активисты разбили витрину "Сбербанка России"Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько сотен человек отправились пикетировать Киево-Печерскую лавру, в которой, по их информации, якобы будут создавать “киевскую народную республику”.

Впоследствии в милиции проинформировали, что к охране правопорядка в центре Киева привлечено около тысячи стражей порядка.

По данным главка милиции, акция протеста активистов Майдана возле Киево-Печерской лавры, в которой, по имеющейся информации, представители сепаратистских движений намерены объявить о создании так называемой «КНР», проходит без нарушений правопорядка.