В Лавре утверждают, что не имеют отношения к "самовольному крестному ходу"

Об этом УНИАН сообщил руководитель информационного отдела лавры иеромонах Иларион.

“Наместник Киево-Печерской лавры не благословлял крестный ход, который сегодня самовольно был организован некоторой группой лиц вокруг Успенского собора на территории Киево-Печерского заповедника. Братия монастыря пыталась воспрепятствовать этому политическому собранию, но столкнулась с агрессивной позицией этих лиц. Говорят, их относят к движению, которое обозначают как “политическое православие”. Крестные хода не могут совершаться самовольно - есть священноначалие лавры, с которым должны согласовываться все события – и все об этом знают», - сообщил иеромонах Иларион.

Читайте такжеНа территории Лавры находится около 250 сепаратистов - источникВ отношении представителей Киевского Патриархата, которые собрались у входа на территорию Киево-Печерского заповедника, отец Иларион отметил, что, «православная Церковь относится ко всем конфессиям с любовью» и «лавра открыта для каждого». В то же время, он отметил, что «сейчас много провокаций и очень важно проверять информацию».

«Украинская Православная Церковь молится за мир в государстве. Сегодня в Церкви большой праздник – мы чтим день всех святых, которые на земле нашей просияли. Святые – это наши небесные друзья и каждый из нас призван к святости. Утром была отслужена праздничная Божественная литургия. Мы молимся, чтобы на нашей земле воцарились мир, любовь и взаимопонимание. Решение всех вопросов должно происходить в мирном духе - для этого существуют формы диалога. В наши дни происходит множество провокаций, как мы сейчас видим – и вокруг Киево-Печерской лавры, но мы будем мудрыми и не будем поддаваться на них”, - сказал отец Иларион.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько сотен людей отправились пикетировать территорию Киево-Печерского заповедника, где, по их информации, якобы будут создавать «киевскую народную республику».