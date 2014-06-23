Гостиница-ресторан в центре Киева тайно наблюдала за посетителями - ГПУ
10:40, 23 июня 2014Киев
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Правоохранители изъяли запрещенные спецсредства для тайного наблюдения на несамоходном судне, расположенном на берегу Днепра в центре столицы.
За посетителями гостиницы наблюдали / hqoboi.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В частности, как говорится в сообщении, обыск дебаркадера был проведен в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил эксплуатации владельцами судна (ч. 1 ст. 276 УК Украины).
В ходе спецоперации в помещениях гостиницы-ресторана на воде были обнаружены скрытые видеокамеры, дешифраторы голоса, станции активных препятствий, которые делают невозможной работу мобильных телефонов, подчеркнули в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается.
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