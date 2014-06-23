По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие 2 часа и до конца суток 23 июня гроза", - сказано в сообщении, опубликованном в 11:07.

В то же время Николай Кульбида, директор Украинского гидрометцентра, во время брифинга сообщил, что в течение текущей недели погода будет очень неустойчивой по всей Украине, в отдельные дни выпадут сильные дожди в сопровождении гроз.

Читайте такжеВ Украине на этой неделе ожидаются дожди и прохлада - Укргидрометцентр«В течение текущей недели погода будет очень неустойчивой. 24 июня - преимущественно без осадков, лишь на севере Правобережья местами пройдут дожди. Максимальная температура составит +19...+24 С, на юге повышаться до +28 градусов С. 25-26 июня следует ожидать осложнения погодных условий под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. Так, 25 июня в южных, центральных и восточных, а 26 июня в западных, центральных и северных областях выпадут сильные дожди», - рассказал Кульбида.

По словам директора гидрометцентра, 27-28 июня можно ожидать определенного улучшения погодных условий, связанное с уменьшением интенсивности дождей - они будут выпадать лишь в отдельных регионах. Также постепенно будет повышаться температура воздуха, и к 30 июня она достигнет отметки +30 С.