В Киеве из-за долгов в 754 жилых домах отключат горячую воду

ПАО «Киевэнерго» в связи с критической задолженностью отключает от горячего водоснабжения 754 жилых дома в Подольском и Деснянском районах столицы.

Как сообщает пресс-служба «Киевэнерго», задолженность столичных коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций на начало июня превысила 838 млн грн.

Отключение жилых домов в двух районах началось сегодня.

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Будут отключены 266 жилых домов в Деснянском районе, которые обслуживают коммунальные предприятия по содержанию жилищного хозяйства. КП "Жилремстройсервис", которое обслуживает 64 жилых домов, имеет долг более 20,2 млн. грн, государственное коммунальное предприятие "Жилремфонд", которое обслуживает 202 жилых дома, - более 25,3 млн грн. В целом названные коммунальные предприятия Деснянского района задолжали за потребленную тепловую энергию около 46 млн грн.

В Подольском районе будут отключены 488 жилых домов, которые обслуживают коммунальные предприятия «Нивки», «Галицкое», «Синеозерное», «Куреневское», «Центральный», «Введенское», «Лесное», «Виноградарь», «Ветреные горы», «Мостицкий». Общий долг этих предприятий - около 56,3 млн грн.

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Самые большие долги за потребленную тепловую энергию имеют КП «Куреневское» (52 жилых дома) – более 10,7 млн. грн, «Центральный» (97 жилых домов) – более 8,2 млн грн, КП «Мостицкий» (44 жилых дома) – более 7,1 млн грн, КП «Галицкое» (38 жилых домов) - более 6,6 млн грн, КП «Виноградарь» (42 жилых дома) – 6,4 млн грн. Остальные коммунальные предприятия задолжали от 2,4 млн грн до 3,9 млн грн.

Компания отмечает, что предупредила руководителей предприятий-должников о том, что в случае непогашения задолженности до 19 июня горячее водоснабжение жилым домам будет полностью прекращено с 10.00 23 июня. О прекращении теплоснабжения «Киевэнерго» также заблаговременно предупредило глав Подольской и Деснянской райгосадминистраций.

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Возобновить услуги теплоснабжения «Киевэнерго» планирует после погашения задолженности в полном объеме и проведения текущих платежей.

По данным «Киевэнерго», долг потребителей за потребленную теплоэнергию по состоянию на 1 июня достиг более 1,9 млрд грн. Самыми большими должниками остаются коммунальные предприятия, которые обслуживают жилые дома.