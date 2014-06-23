В Киеве активисты из-за продажи пива напротив зоопарка разгромили торговую палатку - СМИ

В ходе пикета под стенами Киевского зоопарка сегодня, 23 июня, активисты разгромили торговую палатку, в которой продавалось пиво. Один из них для того, чтобы демонтировать палатку, использовал кухонный нож.

Милиция, которая прибыла на место событий, не смогла противостоять напору горожан, пишет "Сегодня".

Ларек напротив касс под вывеской «Мороженое» продает бутылочное пиво и на розлив, рассказывают в зоопарке.

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«Владелец этой точки имеет все разрешительные документы, видимо, он согласовал установку с местными властями. Но с моральной точки зрения он поступает бесчестно. Пиво под вывеской «Мороженое» продавать аморально, особенно в том месте, где много детей. Дети приходят в зоопарк с отцами, катаются на аттракционах и качелях, и отцы обязаны следить за безопасностью своих детей. А папа, который уже немного выпил, не может обеспечить безопасность ребенка», - говорит представитель пресс-службы зоопарка Анжелика Комарова.

В конце пикета милиция задержала одного из активистов.

«Он доставлен в территориальное отделение милиции, дает показания. После того, как он даст все показания, его отпустят, никто его на 15 суток задерживать не собирается», - отмечает пресс-секретарь Шевченковского отделения милиции Наталья Калиновская. Кроме того, в милиции также подтверждают, что все разрешительные документы на предпринимательскую деятельность у владельца ларька есть.

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Тем временем, в зоопарке говорят, что ларек уже привели в порядок и там снова идет торговля.