На Майдане ночью горела баррикада возле ЦУМа
08:44, 24 июня 2014Киев
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В Киеве на Крещатике в ночь на 24 июня, возле здания ЦУМа произошло возгорание баррикады Майдана.
Как сообщил очевидец произошедшего, загорелись шины возле бетонных блоков баррикады, сообщает Insider.
По словам очевидца, увидев большое пламя, люди начали разбегаться, опасаясь взрыва. Некоторые пытались оттянуть шины, чтобы помешать распространению огня.
фото Viktor Gurniak
При этом майдановцы в агрессивной форме запрещали людям снимать пожар на телефоны.
Около 2.30 прибывшие на место возгорания пожарные начали тушить пламя. К 2.50 пожар был потушен.
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