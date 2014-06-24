На Майдане ночью горела баррикада возле ЦУМа

Как сообщил очевидец произошедшего, загорелись шины возле бетонных блоков баррикады, сообщает Insider

По словам очевидца, увидев большое пламя, люди начали разбегаться, опасаясь взрыва. Некоторые пытались оттянуть шины, чтобы помешать распространению огня.

При этом майдановцы в агрессивной форме запрещали людям снимать пожар на телефоны.

Около 2.30 прибывшие на место возгорания пожарные начали тушить пламя. К 2.50 пожар был потушен.