Тариф на холодную воду в городе вырастет на 130%, до 7,46 грн - «Киевводоканал»

Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Отмечается, что на данное время, по подсчетам специалистов, именно такой тариф является обоснованным, то есть включает в себя полную окупаемость производства услуг, а также инвестиционную составляющую.

Как заявляют на предприятии, действующий на сегодня тариф в размере 3,18 грн покрывает лишь 53% себестоимость услуги.

«Ввиду отсутствия компенсации разницы в тарифах, которая должна поступать из государственного бюджета, общество не имеет возможности платить за потребленную электроэнергию, что привело к накоплению долга перед ПАО «Киевэнерго». Это может привести к обесточиванию производственных объектов «Киевводоканала» и, как следствие, вызывать перебои с подачей питьевого водоснабжения жителям города. Что же касается состояния трубопроводов – из 7 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей свыше 25% сегодня вообще непригодны для использования. Остальные – почти полностью амортизированы», - отметили в пресс-службе «Киевводоканала».

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Среди прочих проблем, связанных с экономически необоснованным тарифом, на предприятии называют отсутствие возможности модернизации производства и внедрения инновационных технологий, которые призваны поднять эффективность и ликвидировать технологические потери, а также улучшить качество услуг, недовольство которыми среди населения постоянно растет.

В последний раз цены на услуги ПАО «АК «Киевводоканал» повышались в марте 2012 года, когда Нацкомуслуг увеличила тариф на 18 копеек как компенсацию за рост тарифов на энергоносители. Однако КГГА, как исполнитель услуг, отказалась предоставлять населению услуги водоснабжения и водоотвода по новому тарифу, взяв на себя обязательство компенсировать эту разницу из бюджета города.

«К сожалению, за 2 года «действия» нового тарифа ни одной копейки компенсации на счета общества так и не поступило. На сегодняшний день указанная разница составляет около 60 млн грн», - заявляют в пресс-службе «Киевводоканала».

По данным предприятия, на данное время процент ежемесячной стоимости услуг водоснабжения и водоотвода для семьи из двух работающих и одного неработающего составляет 5,16% от общей суммы квитанции и 0,35% от заработной платы.

После 1 июля 2014 года, когда тариф вырастет до 7,46 грн за подачу одного метра кубического питьевой воды и отвод такого же количества стоков, указанное соотношение изменится следующим образом: 12,12% от общей суммы квитанции и 0,83% от ежемесячного заработка.

Как сообщал УНИАН, 20 июня пресс-служба «Киевводоканала», ссылаясь на соответствующее решение Нацкомуслуг от 18 июня, сообщила, что с 1 июля 2014 года повышен тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киеве на 78-96%, то есть до 6,22 грн/куб. м. Согласно сообщениям, тариф включал две составляющие – 3,24 грн за поставку одного кубического метра воды и 2,98 грн - за его отвод.

На сегодняшний день тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 3,18-3,5 грн/куб. м в зависимости от сроков оплаты услуг.

Ранее сообщалось, что Нацкомуслуг также с 1 июля повысила тарифы на горячее водоснабжение для киевлян почти на 70% - до 25,1 грн/куб. м, на централизованное теплоснабжение – почти на 60% - до 375,3 грн/Гкал.