Суд вернул общине Гостиный двор - активист

Об этом сообщил активист Игорь Луценко в Facebook.

"Только что киевский апелляционный админсуд по иску активистов отменил решение Киевсовета от 20.09.2012 #137/8421, которым большинство Гереги в Киевсовете выделила землю застройщику Гостиного двора под незаконную реконструкцию здания", - написал он.

По его словам, эта земля теперь в полном распоряжении киевлян.

Читайте такжеКиевсовет отказался забрать у застройщика Гостиный двор"Это означает, что теперь компания Януковского завхоза Андрея Кравца "Укрреставрация" не имеет разрешения делать что-то на этом участке земли, которая теперь снова в полном роззпоряжении киевлян. Ожидаем, что "Укрреставрация" немедленно освободит две улицы на Подоле, где они разместили свое строительное оборудование", - пишет Луценко.

По его мнению, Киевсовет будет "просто обязан отменить свое решение, как признанное неправомерным в суде".