СМИ: Порошенко назначил Кличко председателем КГГА

Представление Виталия Кличко как председателя КГГА должно состояться сегодня после полудня в здании администрации президента, сообщает LB.ua со ссылкой на источник во власти.

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Как известно, решение Конституционного суда от 2003 года позволяет одному чиновнику занимать эти должности одновременно.

До последнего времени председателем КГГА был Владимир Бондаренко.

Напомним, Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева 25 мая с результатом 56,7% голосов.