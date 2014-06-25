На бульваре Шевченко в Киеве произошел прорыв тепломагистрали

Утром 25 июня на бульваре Тараса Шевченко, 36 произошел прорыв тепломагистрали, в результате чего произошла утечка воды и провалился асфальт на проезжей части, передает Украинская правда.

В свою очередь "Киевэнерго" сообщает, что уже направил на место происшествия оперативную бригаду.

"Повреждение тепломагистрали произошло в 10.10 час. в связи с высоким уровнем изношенности труб (1985 г. прокладки). Повреждение локализовано сразу", - отметили в "Киевэнерго".

Порыв возник в результате проведения гидравлических испытаний, сообщили в пресс-службе компании.

В результате порыва никто не пострадал, имущество, в том числе автомобили, не получили повреждений, отметили в "Киевэнерго".Сейчас, полностью ограничено движение транспорта в направлении пл. Победы.