На бульваре Шевченко в Киеве произошел прорыв тепломагистрали
На бульваре Тараса Шевченко, 36 в Киеве произошел прорыв тепломагистрали в результате чего произошла утечка воды и провалился асфальт на проезжей части.
Утром 25 июня на бульваре Тараса Шевченко, 36 произошел прорыв тепломагистрали, в результате чего произошла утечка воды и провалился асфальт на проезжей части, передает Украинская правда.
В свою очередь "Киевэнерго" сообщает, что уже направил на место происшествия оперативную бригаду.
"Повреждение тепломагистрали произошло в 10.10 час. в связи с высоким уровнем изношенности труб (1985 г. прокладки). Повреждение локализовано сразу", - отметили в "Киевэнерго".
Порыв возник в результате проведения гидравлических испытаний, сообщили в пресс-службе компании.
В результате порыва никто не пострадал, имущество, в том числе автомобили, не получили повреждений, отметили в "Киевэнерго".Сейчас, полностью ограничено движение транспорта в направлении пл. Победы.