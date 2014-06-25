Национальный кинофестиваль «Открытая Ночь» пройдет в ночь на 29 июня в Киеве

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН главный продюсер фестиваля Филипп Ильенко.

«Мы долго думали в этом году, стоит ли проводить фестиваль во время таких сложных событий, которые происходят в нашем государстве. Уместное ли вообще проведение каких-то фестивалей во время войны? Но, в конечном счете, приняли решение, что фестиваль проводить стоит, поскольку искусство, в частности кино, особенно при поддержке телевидения, способно, как ни что иное, объединять наше государство, объединять людей, создавать общие символы, которые работают на единение, а не на раздор», - сказал он.

Ильенко отметил, что фестиваль начнется в 21 час, и «одновременно он будет проходить еще на 23 площадках в Украине и, в том числе, вне пределов Украины, он объединит локации от Черновцов на западе до Мариуполя на юго-востоке, Одессу, Харьков, Днепропетровск и много других городов». По его словам, также будет «специальный показ параллельно идти в городе Варшава (Польша)».

Президент и арт-директор фестиваля Михаил Ильенко сообщил, что на фестивале будет представлено более 50 фильмов. По его словам, около 180 фильмов поступило на фестиваль в этом году, и «это больше, чем было раньше». При этом он отметил, что «для себя открыл несколько шедевров», но отказался их назвать, чтобы не влиять на мнение жюри. Эксперт сообщил, что на фестивале будет и «13 майдановских фильмов».

Также, по словам М. Ильенко, будет «отдельный телевизионный конкурс, который мы будем проводить вместе с «1+1». При этом он подчеркнул, что это очень позитивное и желаемое сотрудничество, поскольку «нам давно уже нужен хороший контакт между кино и телевидением», потому что «жизнь подсказывает, что нам нужно делать свои сериалы». М. Ильенко сообщил, что во внеконкурсной программе будут фильмы, которые «могут разбудить ночью, они не снотворные». По его словам, во внеконкурсной и ретропрограмме из коллекции фестиваля будет 22 фильма.

Генеральный директор "1+1 Медиа» Александр Ткаченко отметил, что фестиваль «Открытая Ночь» «наверное, самый искренний» конкурс в Украине, где представлены работы талантливых молодых людей. По его словам, во время открытия и закрытия фестиваля будут онлайн трансляции, что позволит расширить аудиторию фестиваля и «намного больше приобщить зрителей». Он сообщил, что при поддержке "1+1 Медиа" объявляются дополнительные условия относительно трех телевизионных номинаций: «Специальный репортаж» - оригинальный видеорепортаж новостного характера на свободную тему; «Скетчком/стенд-ап» - пилотный выпуск телевизионной развлекательной программы, снятый по новой оригинальной концепции; «Промо/рекламный ролик» - оригинальный видеоролик, который привлекает внимание и информирует потребителей о товаре/услуге. Ткаченко надеется, что не только профессиональные журналисты, но и студенты прислали свои работы.

Ф. Ильенко отметил, что фестиваль получает «очень важную поддержку» от "Райффайзен Банк Аваль». Председатель правления этого банка Владимир Лавренчук отметил на пресс-конференции, что очень интересно проводить «ночь среди художников, студентов и тех, кто любит искусство и знает его, или тех, кто не знает, но все равно любит». Он подчеркнул, что этот фестиваль «разрушает тезис об отсутствии украинского продукта, о дефиците работ». По его словам, фестиваль показывает, что на украинском творческом рынке есть много конкурентоспособных фильмов.

Председатель совета меценатов фестиваля «Открытая Ночь» Андрей Ризоль сообщил на пресс-конференции, что около 20 компаний поддерживают его проведение. По его словам, речь идет не только о финансовой, но и о технической, информационной поддержке.