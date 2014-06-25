Порошенко назначил Кличко председателем КГГА

Владимира Бондаренко освободили от исполнения обязанностей председателя КГГА.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Киевского городского голову Виталия Кличко председателем Киевской городской государственной администрации. Читайте такжеКличко предупредил киевлян о росте тарифов на коммунальные услуги Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Порошенко освободил Владимира Бондаренко от исполнения обязанностей председателя КГГА.

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