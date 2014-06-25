Прокуратуру Киева возглавил Сергей Юлдашев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Представляя Сергея Юлдашева, Виталий Ярема отметил: «Мы лично не знакомы, потому в этом назначении нет никакой лоббистской составляющей. Он назначен исключительно по личностным характеристикам. Как мне сказали, Сергей Юлдашев честный, добросовестный и принципиальный».

При этом генеральный прокурор отметил, что работа будет очень тяжелой и ответственной. «Задачи, стоящие перед страной, чрезвычайно важны. И я уверен, что вы с ними справитесь. Надеюсь на вас», - обратился генпрокурор к новому руководителю киевской прокуратуры.

В свою очередь, Сергей Юлдашев пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы в городе господствовал закон и порядок. «Я гарантирую вам, что вместе с коллективом буду принимать все возможные и невозможные меры для того, чтобы в Киеве господствовал закон и порядок. Чтобы каждый гражданин города жил с ощущением безопасности. Я знаю, как это делать, я умею это делать. Я еще раз благодарю за доверие», - сказал прокурор Киева.

До этого назначения столичную прокуратуру возглавлял Николай Герасимьюк.

Сергей Юлдашев родился 26 марта 1978 года в Киеве. В органах прокуратуры работает с 2001 года, в частности, занимал должности: начальника управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Днепропетровской области, заместителя прокурора Луганской области. В последнее время был прокурором Деснянского района Киева.